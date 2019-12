Positivus Festival kuulutas välja esimese peaesineja

A$AP Rocky on kultuuriline fenomen, kes ei piirdu sissetallatud radadel käimisega, vaid kasvab ja areneb artistina pidevalt ning uuendab ja raputab kogu maailma muusikatööstust. Tal on ette näidata mitmed võimsad saavutused. Näiteks on ta esimene mustanahaline mees, kes on valitud Diori reklaamnäoks, tema teine stuudioalbum “At.Long.Last.A$AP” jõudis 1,4 miljoni müüdud plaadiga plaatinaplaadi staatusesse, kriitikutelt kiita saanud indie-film “Dope”, kus A$AP Rockyl oli täita peaosa, jõudis juba esimesel nädalavahetusel TOP5 vaadatuima filmi hulka ning lisaks on ta loomeinkubaatori MTV Labs loominguline juht.

Aastate jooksul on A$AP Rocky paljude teiste artistidega singlipõhiselt koostööd teinud – nii kuuleb teda näiteks Selena Gomeze loos “Good for You”, Alicia Keys’i palas “Blended Family (What You Do for Love)” ning Lana Del Rey loos “Summer Bummer”. 2018. aasta alguses lõi ta kaasa filmist “Uncle Drew” pärit muusikapalas “Cocky”, mis sündis koostöös selliste artistidega nagu Gucci Mane, 21 Savage ja London on da Track. Kolmas sooloalbum “Testing” jõudis Billboard Top 200 edetabelis neljandale kohale ning plaadil teevad kaasa Frank Ocean, FKA Twigs, Skepta ja Kid Cudi. Koos Tyler, the Creator’iga anti välja lugu “Potato Salad”, järgnes soolosingel “Sundress” ja 2019. aasta aprillis ilmus koostöös Joey Bad$$’iga pala “Too Many Gods”, mis kirjutati Troonide Mängu sarjast inspireeritud albumile “For the Throne: Music Inspired by the HBO Series Game of Thrones”. A$AP Rocky värskeim singel “Babushka Boi” pärineb selle aasta augustikuust.