Kõlvart: EKKMi ruumide osas peame koos ministeeriumiga lahenduseni jõudma

«Tallinnal ei ole olnud kavatsust EKKM tegevust lõpetada, vaid välistada olukord, kus inimesed võivad ehitise halva seisukorra tõttu ohtu sattuda,» ütles linnapea Mihhail Kõlvart. «Töötame selle nimel, et leida lahendus, mis võimaldab EKKMil oma tegevust jätkata ning mis on ka linna jaoks realistlik. Peame koos Kultuuriministeeriumiga lahenduseni jõudma, sest EKKMi tähendus ületab kindlasti linna piire ja on lahutamatu osa kogu Eesti kunstiskeenest. 2016. aastal käisin abilinnapeana koos toonase kultuuriminister Indrek Saarega EKKMi olukorraga tutvumas ning juba siis jõudsime arusaamani, et kui ministeerium annab muuseumi ruumide jaoks oma rahastuse, siis toetame seda kindlasti ka linna poolt,» ütles Kõlvart.

Abilinnapea Eha Võrgu sõnul on kultuurielu kogunemine Kultuurikatla ümbruskonda selle piirkonna jaoks igati sobiv lahendus. «Detailplaneering näeb ette praeguse EKKMi kohal ühiskondlikku hoonet, kuid linnal ei ole kavas Kultuurikatla ning mere vahelist ala arendada välja enne, kui selgub Linnahalli tulevik. Selleks, et ala moodustaks terviku, on see mõistlik koos Linnahalliga välja arendada. Kohtumise tulemus on see, et oleme ühel meelel vajaduses olukorrale lahendus leida,» ütles Võrk.