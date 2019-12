EKKM ja linn alustasid läbirääkimisi

Linn omalt poolt pakkus võimalust aidata otsida muuseumile alternatiivset hoonet Põhja-Tallinnas. Tegemist oli esimese ametliku kohtumisega, mille tulemusel ühtegi konkreetset otsust veel ei sündinud. Esko sõnul olid nii EKKM kui ka ühel nõul, et esimene prioriteet on praeguse maja ohutus.

Samas ei ole Esko sõnul linnal oma eelarves piisavalt raha, et seda hoonet üksinda renoveerida. Et muuseum jätkata saaks, oleks vaja, et ka riik EKKMi renoveerimisse panustaks. Järgmine kohtumine, kuhu on oodatud ka Kultuuriministeeriumi esindajad, võib aset leida järgmisel nädalal, kui riik on selleks valmis, või lükkub pühade tõttu järgmisesse aastasse.