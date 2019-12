Ihsahn ja Pestilence esinevad suvel Hard Rock Laagris

Vähesed metal-muusikud pälvivad elu jooksul sellist tunnustust kui Ihsahn, kes saavutas tuntuse kui black metal bändi Emperor vokalist, kitarrist ja lugude autor. Juba varases nooruses klaveri- ja kitarrimänguga alustanud Ihsahn ühendab oskuslikult metali, klassikalise muusika, industriaali ja proge ning Emperori viimaseks jäänud plaat „Prometheus: The Discipline of Fire and Demise“ on kui monument virtuoossele pillimängule ja loomingulisele perfektsusele. Emperori aktiivse tegutsemise lõppedes pühendus Ihsahn bändile Peccatum, mis andis välja kolm stuudioplaati ning 2006. aasta aprillis ilmus Ihsahni esimene sooloalbum.

Nüüdseks on sooloprojektist saanud põhibänd ja plaate väljas lausa seitse; neist viimane, Àmr, ilmus 2018. aasta mais. Ihsahni kõlapilt kannab selgeid vihjeid black metali juurtele, mis on harukordse sundimatusega läbi põimitud art rocki, avant-garde jazzi, dark ambienti ja eksperimentaalse elektroonilise muusikaga. Veel enne Hard Rock Laagrit ilmuva uue kauamängiva kohta räägib Ihsahn järgmist: “Minu praegune looming saab peamised toonid black metali esteetikast. Ühendan traditsioonilised motiivid norrakeelsete tekstidega ning süvenen enda muusikalise tausta põhielementidesse. Just need uued lood moodustavad eelseisvate esinemiste kontseptuaalse tuumiku.“ Vana-Vigalas astub Ihsahn pealavale reedel, 3. juulil.

Thou Shell of Death on majesteetlikku ambient black metalit viljelev kollektiiv, kelle omapäraselt minimalistlik lähenemine muusikale leiab väljundi etteastetel, mida kodumail just tihti aset leidma ei juhtu. Kui kuus aastat tagasi esineti Laagris täiendatud koosseisuga, siis seekord on rõhuasetus TSoD'i tuuma olemusel. Esitamisele tuleb suuresti kevadel Austria plaadifirma "Talheim Records" alt välja antud kauamängiva "Witchery" materjal.

2020. aasta suvel Vana-Vigalas aset leidva festivali Hard Rock Laager pealavale astub Hollandist pärit Pestilence, üks tehnilise death metali alustaladest. Aastal 1986 loodud ning algselt thrash metal bändina alustanud ning maineka firma Roadrunneriga plaadilepingu sõlminud Pestilence liikus kiirelt death metali suunas. Nüüdseks Asphyxi ninamehena tuntud Martin von Druneni vokaalipartiid muutusid meloodilisemast sügavamaks ja nende teine stuudioplaat "Consuming Impulse" tõi neile rahvusvahelise tuntuse just death metal bändina.

Peale von Druneni lahkumist vokalistikohustused üle võtnud kitarrist Patrick Mameli on bändis nüüdseks ainus asutajaliige, kuid just tema käe all salvestati klassikaline album "Testimony of the Ancients", mille produtseeris legendaarne Scott Burns. Plaadil teeb kaasa ka Tony Choy, tolleaegne Cynicu bassimees ning esimene singel "Land of Tears" sai kõvasti tähelepanu MTV Headbanger's Balli karmima muusika segmendis. Pestilence oli leidnud võrdväädse koha Atheisti, Cynicu ja Deathi kõrval kui üks algupärastest tehnilise ja progressiivse death metali bändidest. Seda perioodi vaadatakse ka kui loogilist teekonda järgmise plaadini "Spheres", millel oli death metal juba sügavalt läbi põimitud jazz fusioni elementidega ja kus kasutatakse läbivalt eksootilist kitarrisüntesaatorit.

Pestilence'i maine oli kasvanud iga järgneva plaadiga, kuid sellega üheskoos arenesid eri suundades ka liikmete muusikalised eelistused ning aastal 1994 otsusti üheskoos pillid kotti panna. Mööduma pidi 16 aastat, et bänd jälle stuudiosse jõuaks ja "Resurrection Macabre" pani alguse bändi esimesele taasühinemisele. Sama perioodi lõppu kuulub ka "Obsideo". Teise taasühinemise ajal salvestati "Hadeon" ning järgmiseks aastaks lubatakse järjekorras üheksandat plaati "Exitvm".

Häid traditsioone au sees hoides astub ka tuleval festivalil kahe päeva jooksul kahel laval üles ei rohkem ega vähem kui 22 artisti. Esinejate nimekirja ehivad lisaks Eesti metalbändide paremikule ka praegused ning tulevased tõsised tegijad piiri tagant. Tänaseks on välja hõigatud ka ühe peaesineja nimi - selleks on Rootsi meloodilise death-metali legend, kahekordne Grammy nominent Dark Tranquillity.

Müstilise Uexküllide aadlisuguvõsa kalmistu ümbruse Vana-Vigalas vallutavad igal suvel tuhanded raskemuusikafännid. Hard Rock Laagri omanäolist nakatavat võlu kinnitab fakt, et festival on järjepidevalt kasvanud. Paarisaja muusikasõbra toel alustanud üritus on ajapikku muutunud tuhandete inimeste jaoks suve tippsündmuseks.