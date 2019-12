Tarkovskist saab ooperi peategelane

Juba parandamatult haige Andrei Tarkovski saab ootamatult võimaluse vändata veel üks film, kuigi on ennustatud, et ta saab oma elus teha ainult seitse filmi. Lavastaja siseheitlus, mis sellest ettepanekust lähtub, leiab aset lähimas tulevikus, kui virtuaalreaalsusest ja tehisintellektiga robotitest on saanud igapäevaelu lahutamatu osa. Ka Tarkovski on end ümbritsenud virtuaalreaalsuse kilbiga, lahutades meelt chatbot´i tüdrukuga vesteldes ja teda argitoimetuste juures abistava robotkäega suheldes.