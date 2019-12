Kersti Karu tarbe- ja disainkeraamika on näitusel väljas

Tegemist on ülevaatenäitusega Kersti Karu tarbe- ja disainkeraamikast. Eksponeeritud on valik Kersti Karu seinataldrikuid, kellasid, vaase, kruuse, kausse, aga ka dekoratiivseid vorme ja erinevad loomafiguure.

Kersti Karu (sünd. 1946) on keraamikuna tegutsenud üle 45 aasta, viimased 15 aastat on ka juhendanud noorte saviringe Lasnamäe noortekeskuses ja Tondiraba huvikoolis. Ta on lõpetanud Tallinna Kunstiakadeemia 1971. aastal keraamika erialal. Aastatel 1971–2003 töötas ta kunstikombinaadis ARS tehnoloogi ja hiljem autoritiraaži kunstnikuna.

Alates 2003. aastast tegutseb Kersti Karu vabakutselise keraamikuna, teostades nii autoriloomingut kui ka tellimustöid. Tema keraamika on müügil suuremates Tallinna galeriides ning autori stuudios ARSi majas. Ta on korraldanud mitmeid isikunäitusi ja osalenud arvukatel näitustel nii Eestis kui välismaal. Tema tööd asuvad erakogudes üle maailma. Ta on Eesti Kunstnike Liidu ja Eesti Keraamikute Liidu liige.

Näitusel eksponeeritud keraamilisi elevante on nimetatud legendaarseteks ja tutvustatud ka saates „Ringvaade“. Kersti Karu keraamilisi kellasid tellivad mitmed ametiasutused kingitusteks ja tema öökullifiguuridel on kindel koht paljude inimeste töölaudadel. Näitusel saab näha ka eritellimusena valminud keraamilist malelauda ning mitmeid disainkomplekte.

Viimastel aastatel on Kersti Karu töid eksponeeritud 2016. aasta septembris Adamson-Ericu Muuseumi siseõues väljapanekul „Tagasivaade. Keraamika suurvormid 1976–2016“ ning Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu galeriis näitusel „Figuur ja vorm. Keraamikat aastatest 1976–2016““, millega tähistati kunstniku 70. sünnipäeva.

Samaaegselt näitusega „Keraamika maailm“ on ARS kunstilinnaku galeriis ARS Showroom avatud Kersti Karu keraamiliste objektide näitus „Nii ja naa“. ARSi majas asub ka kunstniku ateljee, mida on võimalik kunstnikuga kokkuleppel külastada. Autori tööd on müügil ka ARS Showroomis.