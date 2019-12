Aro Velmet peab Kumus loengu rahvusvahelise meditsiini koloniaalajaloost

Loeng põhineb Velmeti vastvalminud raamatul „Pasteur’s Empire: Bacteriology and Politics in France, its Empire, and the World“ (Oxford University Press, 2020), mis uurib mikrobioloogia isa Louis Pasteuri projektide mõju. Seda alates katkuvaktsiinidest kuni tööstusliku alkoholi tootmiseni. Loengul avatakse mikrobioloogia mõju nägemusele Prantsusmaa teaduslikust üleolekust Indo-Hiinas, Põhja-Aafrikas ning Lääne-Aafrikas. Samuti vaadeldakse, kuidas Prantsusmaa üleolekul ja mikrobioloogia projektidel olid tõsised sotsiopoliitilised tagajärjed maksustamise ja migratsiooni, kodakondsuse, rahvusvaheline koostöö valdkondades ning kuidas nendega õigustati Prantsuse võimu kolooniates.