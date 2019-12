Selgusid Artur Lemba stipendiumi laureaadid

Stipendiaat Anna-Margret Noorhani on tõsiste professionaalsete ambitsioonidega helilooja, keda iseloomustab sisukas originaalne käekiri ning loomulik vajadus end iseseisvalt täiendada. Johan-Eerik Kõlar on omanäoline, tundliku ja peenekoelise väljenduslaadiga pianist, kes esitab haaravalt väga eriilmelist loomingut. Karl Johan Nutt on artistlik ja perspektiivikas noor pianist, kelle mängus on selgel kohal sügav kunstiline veenvus.