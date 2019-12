Kirjanike Liit kutsub kooliõpilasi Jaan Krossi loomingut avastama

Konkursi eesmärk on juhtida noorte tähelepanu Jaan Krossi tegelaste nooruslikkusele ja küsida selle järele, mil moel ja kas Jaan Krossi teosed ja tegelased täna noori kõnetavad. Konkursi eestvedaja ja koordinaatori, kirjaniku Kaur Riismaa sõnul on Jaan Krossi tegelikult alati huvitanud inimese nooruse ja uudishimu küsimus. „Noori ei kohta tegutsemas mitte ainult „Wikmani poistes“, vaid ka tema dr Martens, Balthasar Russow ja Timotheus von Bock on oma nooruse ja lapsepõlve vormitud.“