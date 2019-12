Tallis Scholarsi dirigent Peter Phillips juhatab Eestis Händeli «Messiast»

Dirigent Peter Phillips on tunnustatud Inglise vokaalansambli Tallis Scholars kunstiline juht ja asutaja. Pärast 2250 kontserti ja 60 ilmunud plaati on nad üheskoos saavutanud rohkem kui ükski teine kollektiiv. Ja kuigi ansambli esitusstandardeid on rohkesti kopeeritud, on Tallis Scholars endiselt oma ala absoluutses tipus.