Neljapäeval tähistatakse Henrik Visnapuu 130. sünniaastapäeva

Henrik Visnapuu on üks luule põnevamaid-põlevamaid tähti, kelle elu ja tekstide kaudu saame rääkida suure jupi me aja- ja kultuuriloost. Visnapuu-aasta on hea võimalus heita pilk eestlase hinge ning uurida seda, kust me tulnud oleme ja kuidas me värss üldse kulgeb, keda see üldse veel huvitab!