Ivi Rausi ja Laura Põldvere annavad välja plaadi Uno Naissoo muusikaga

Uno Naissoo oli särav Eesti jazzhelilooja, kes uskus, et kui pärast tema surma jääks elama kas või üks laul, oleks ta väga õnnelik. Täna võib julgelt väita, et muusika, mis läks lendu legendaarse jazzhelilooja Uno Naissoo sulest, on kandunud üle aegade vee ja annab jätkuvalt inspiratsiooni uuteks põnevateks tõlgenduseks.

Albumi helipalett on mitmekesine. Siin on nii meditatiivset vaikust, klassikalist jazzballaadi, mõnusat bossanovalikku nooti kui ka kergelt psühhedeelset gruuvi. Loomulikult ei puudu helikandjalt värvikas improvisatsioonimaailm.

Ivi Rausi ja Laura Põldvere koostöö algas aastal 2012, mil kaks lauljatari kohtusid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kaasaegse improvisatsiooni erialal. Omavaheline hea klapp, kreisi huumor ja armastus improvisatsiooni vastu pani aluse koostööle, mis on viinud duo põnevate improprojektidega ka Eestist väljapoole.

Ivi Rausi on laulja-muusik, kes usub, et on asju, mis eristavad meid teistest ja on asju, mis teevad meid selliseks, kes me oleme. Ivi Rausi on lõpetanud EMTA kaasaegse improvisatsiooni eriala ja osalenud erinevates vabaimprovisatsioonilistes meistriklassides üle Euroopa. Ta on andnud välja kaks autoriloomingulist albumit “KummaLiine Kleit” (2012) ja “2+2 on 2” (2015), “Aitäh, Valter Ojakäär!” (2018) ja „Aitäh, Kustas Kikerpuu!“ (2018)

Laura Põldvere on võitnud peaaegu kõik võimalikud laulukonkursid ning edukalt figureerinud muusikamaailmas nii jazz-, eksperimentaal- kui popartistina. Viimasena lausa niivõrd edukalt, et temast on saanud möödunud aastakümne enimmängitud artist Eestimaa raadiojaamades. Ta on välja andnud mitmed albumid, milledest viimane, “9 elu”, ilmus just paar nädalat tagasi.

„Aitäh, Uno Naissoo!“ kogumikul teevad kaasa suurepärased Eesti jazzmuusikud, kelle kõigi mõtted on leidnud väljenduse selles materjalis.

Ivi Rausi ja Laura Põldvere – vokaal

Jaan Jaanson – kitarr

Raun Juurikas – klahvpill

Peedu Kass – basskitarr

Ara Yaralyan – kontrabass