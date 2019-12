Ivar Ivaski mälestusfondi stipendiumi pälvis Tiina Kirss

Tiina Kirssi tunnustati tema 2018. aasta ilmunud essee- ja artiklikogumiku „Sõel. Käsitlusi kirjandusest, kirjanduskriitikat ja arvamuslugusid“ eest. Mälestusfondi kolleegiumi ühe liikme Sirje Oleksi sõnul on Tiina Kirss Ivar Ivaski kombel kaitsnud oma akadeemilised teaduskraadid USA-s, kuid viimased kümme aastat töötanud Tartu ja Tallinna ülikoolides, õpetades näiteks võrdlevat kirjandusteadust, Eesti kultuurilugu, naisuurimuslikke kursusi jm. „Raamatus „Sõel“ on käsitlusi kirjandusest ja kultuuriloost nii Eestis kui maailmas, eestlaste elulugude lähilugemisi ja artikleid humanitaarteaduste olukorrast Eestis. Kõik need kirjutised esitavad autorit kui süvenemisvõimelist, suurepärase kirjandusliku kuulmisega teadlast, kes suudab näha ajalugu ja inimsaatusi laiemas kontekstis,“ selgitas Olesk.