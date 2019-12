Telekanalite aastalõpuprogramm: on olnud ka paremaid nalja-aastaid, säravate sketšide asemel rõhus masendus

Dr Viktor Vassiljev Kanal 2s FOTO: Kuvatõmmis

Kirsiks Kanal 2 tordil oli enne presidendi kõnet eetrisse paisatud teledoktor Viktor Vassiljevi tervitus, mis oleks minu poolest võinud pärast südaööd otse-eetris televaatajate telefonikõnedega ka jätkuda. Pohmaka ravi on juba ammu Vassiljevi spetsialiteet.

ETV: ikka otse, aga veidi kulunult

ETV on aastavahetuseti eetris otsesaatena Vabaduse väljakult, mille «siin ja praegu» õhustik on iga kell olnud etem kui tahes vingest varemsalvestatud konservist. Seekord ma siiski nende programmi teistest kanalitest peajagu kõrgemaks ei ülistaks - teised kanalid olid rohkem pingutanud ja ette valmistanud ja tasemete nivoo oli pigem ühtlane. Ka ETV panustas lisaks intervjuudele lõbusatele mängudele. Intervjuud näisid ajuti puusalt tulevat ja kippusid venima. Mängud saatekülalistega kukkusid ETV-s kah liiga suvaliselt välja. Teletoimetaja-kogemusest tean, et need pealtnäha spontaansed ja külalisele üllatusena tulevad sutsakad nõuavad tegelikult põhjalikku läbikaalumist. Eks ETV aastalõpusaade «Ringvaate» ja «Terevisiooni» kombinatsioon ole ja aastatel, kus konkurendid üldse ei pinguta, sellest ka piisaks.

"Ärapanija" ETVs FOTO: Kairit Leibold/ERR

Kui TV3 oma «Edekabeliga» aastast aastasse pinget kruvib, kas ja kuidas seekord õnnestub, on Peeter Oja ja Mart Juure keemia on kindla peale minek ja mõned «Ärapanija» sketšid lähevad sama kindla peale viraalseks (näiteks paari aasta tagune pärl — laul EKRE-st). Seekord häiris mind poliitikale keskendumine. Oleme juba aasta läbi kuulnud söögi alla ja peale, mida keegi kellelegi ütles. See on nii kohutavalt väsitav, et pidupäeval tõesti ei jaksa. Võimalik, et ränk kohustus poliitikast rääkida rõhus ka saatejuhte, sest on olnud ka särtsakamaid «Ärapanijaid». Praegune, nagu nentis poliitikust Facebooki-sõber, oli pigem rõhuva aasta kurb kroonika. Laulud rahapesust ja süvariigist olid see-eest toredad ja üldse võiks järgmisel aastavahetusel tulla «Ärapanija» muusikal.

TV3: kõige etteaimatavam

Tänavu sai TV3 aastalõpupakett tõhusat lisajõudu - kevadel kanalit vahetanud Teet Margna ja Kristjan Jõekalda lühendasid oma traditsioonilise vestlussaate hooaega paari episoodi võrra, et võidetud aja jooksul täie auruga aastavahetuseks valmistuda. Tulemus oli «Kaks kanget LIVE» glamuursem versioon, ent ikka samade nägudega, kes selles saates sageli külalisteks. Seega oli see etteaimatav, mis pole alati halb - Teedu ja Kristjani kohta saab julgelt öelda «oma tuntud headuses». Nende publik saab alati, mida ootab. Sepo Seemani «ennustus» uueks aastaks oli pööraselt naljakas.

"Edekabel" TV3s FOTO: Kuvatõmmis