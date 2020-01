Kuidas läks aasta 2019 Tallinna Linnateatris?

2019. aastal jõudis Tallinna Linnateatris lavale kuus uuslavastust: Peeter Tammearu lavastus “Südameharjutus” (autor Daniel Glattauer), Diana Leesalu lavastus “Vihmausside elust” (autor Per Olov Enquist), Elmo Nüganeni lavastus “Kant” (autor Marius Ivaškevičius), Priit Piusi lavastus “Gorge Mastromase rituaalne tapmine” (autor Dennis Kelly), Elmo Nüganeni lavastus “Kommuun” (autorid Thomas Vinterberg ja Mogens Rukov) ning Artjom Garejevi lavastus “Enigma variatsioonid” (autor Éric-Emmanuel Schmitt). Aasta jooksul tegid seega teiste seas Linnateatris debüüdi kaks lavastajat: Priit Pius ja Artjom Garejev, kelle lavastused on pälvinud publikult sooja vastuvõtu.

Välja anti Pille-Riin Purje raamat “Vesiroos ja Paas”, mis on sündinud lavastuse “Karin. Indrek. Tõde ja õigus. 4.” vaimus ja pühendatud Tallinna Linnateatri vanima lavastuse 150. etendusele.

2019. aastal alustas Linnateater koostööd Elisa TV-ga, kellega koos tuuakse lavastuste videosalvestused teatripublikule koju kätte. Seni on publikuni jõudnud kaks videosalvestust: “Miljoni vaade” ja “Kriipsud uksepiidal”. Alanud aastal on salvestusi tulemas veelgi.

Kevadhooajal on oodata uuslavastusi Diana Leesalult, Elmo Nüganenilt ja Aleksandr Pepeljajevilt. Ühtlasi jätkuvad traditsioonilised teatrikontserdid ning põnevad kohtumisõhtud. Veebruarikuus, teatri sünnipäeval, jagatakse välja Linnateatri kolleegipreemiad ning selgub järjekordne publiku lemmiknäitleja. 2020. aasta lõpus toimub ka järjekorras 11. teatrifestival “Talveöö unenägu”.

Ühtlasi valmistub Tallinna Linnateater algaval aastal eesseisvaks ehitusperioodiks, mille algus on hetkeseisuga planeeritud järgmisesse teatrihooaega. Seega on kestev hooaeg viimane, mis möödub täies mahus Laial tänaval. Ehitusperioodiks kolib teater etendustegevusega Salme kultuurikeskusesse, mis läbib põhjaliku värskenduskuuri. Tänaseks on alanud ka teatri Suur-Sõjamäe tootmiskompleksi ehitustööd, mis peaksid valmima 2020. aasta suveks.