Estonia menuk oli "Alice Imedemaal“

Üheks lõppeva aasta meeldejäävamaks sündmuseks on jaanuarikuus toimunud külalisetendused Moskva Suure Teatri laval 9.–12. jaanuarini, mis oli väärikaks lõppakordiks eelmisel aastal alguse saanud Eesti Vabariik 100 juubelipidustustele. Viimati andis Estonia Moskva Suure Teatri laval etendusi 1989. aastal, mil tähistati helilooja Modest Mussorgski 150. sünniaastapäeva „Boriss Godunovi“ kolme erineva redaktsiooni esitusega.

Lisaks Tallinnale andis rahvusooper 2018. aastal etendusi Tartus, Paides, Jõhvis, Viljandis, Haapsalus ja Pärnus. Esmakordselt anti Verdi ooperi „La traviataga“ kohaliku kultuurifestivali raames etendus ka Rakvere Spordihoones. Tegemist oli ajaloolise sündmusega – esmakordselt kõlas Rakveres rahvusooperi artistide ning täiskoosseisus orkestri ja koori esituses ooper. Ühtekokku astus lavale 140 Estonia artisti, mistõttu on kahtlemata tegemist festivali suurima üritusega.

Esmakordselt Eestis tuli ettekandele Korngoldi ooperi „Surnud linn“ kaks kontsertettekannet – see on teos, mille nimi maailma ooperiteatrite afiššidel teeb au ka kõige suurematele teatritele.

Sügisel alanud 114. hooajast alustas teatri kunstilise juhi ja peadirigendina Arvo Volmer ja rahvusballeti juhina Linnar Looris. Mõlemad juhid on mitmekülgse rahvusvahelise tausta ja pagasiga, ometi juba varasemast Estoniaga lähedalt seotud. Arvo Volmer oli aastatel 2004 – 2012 Estonia kunstiline juht ja peadirigent ning aastast 2004 tegutses ka Adelaide'i Sümfooniaorkestri kunstilise juhi ja peadirigendina.

Linnar Looris oli aastail 2001–2006 oli ta Eesti Rahvusballeti solist, seejärel Birmingham Kuningliku Balleti solist (2006–2007), alates 2007. a Houstoni Balleti solist ning aastast 2011 sama trupi esisolist. On suur au, et mõlemad oma valdkonna suurkujud on leidnud taas oma tee koduteater Estoniasse.