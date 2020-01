"Miks Jeppe joob?" ja "Kuni ta suri" tõid Rakvere Teatri saalid täis

“Hendrik Toompere "Miks Jeppe joob?" näitas, et sajanditevanusest farsist saab teha poliitiliselt kandva allegooria. "Loojanguekspress" aga tõestas, et nö "tumedamad" teemad nagu vabasurm ja süü kõnetavad inimesi, kellele on tähtis leida tõeseid, mitte lihtsaid vastuseid,” ütles Raudsepp.