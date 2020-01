Loomeliitude järelehüüe suurele kunstnikule

Peeter Alliku meisterlikud oskused nii maalikunstis kui ka graafikas olid muljetavaldavad. Vaid vähesed väljavalitud on õnnistatud nii rabava fantaasia, virtuoosse tehnika kui ka teravmeelse väljendusoskusega. Oma kunstiteostega tabas ta naelapea pihta, (kõver)peegeldades kaasajale iseloomulikku meelsust, ühiskondlikke hoiakuid ja inimloomuse jaburust. Oleks kangesti tahtnud näha, mida võinuks Allik meile veel pakkuda järjest suurema absurdini küündiva globaalse ja kohaliku poliitika kontekstis. Siin jääb meie kunstimaastikule haigutama aga tühimik ja täna ei ole veel tunda, et keegi teine suudaks seda täita.

Kunstiloomingu kõrval oli veel märkimisväärne Peeter Alliku võime muuta iga hetk ja argipäevane tegevus eriliseks. Kõigil sõpradel või tuttavatel on Allikust fantastilised ja meeleolukad mälestused, mis jäävad lõbusate lugudena kestma Eesti kunstiloo mütoloogiana. Kel isu pikemateks pajatusteks, tasub paljude teiste seas kinni haarata näiteks Al Paldroki, Marko Mäetamme või Albert Gulgi kuuenööbist ning paluda rääkida mõni lugu Peeter Allikust. Ja neid seikasid jagub! Põhjuseks vist see, et Allik oli kunstnik kõiges, mida ütles või tegi, kehastades ka lihtsa inimesena tohutut loomingulist jõudu ja kõikehaaravat naljasoont. Väga hästi võtab selle fenomeni kokku lõik Raul Oreškini 30. novembril 2019 sotsiaalmeediapostitusest, kus ta kirjeldab ühe maali transportimist kunstniku Puurmanni kodust Tartusse: