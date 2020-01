Keila-Joa lossis toimub kontsert romanssidest

Keila-Joa loss Schloss Fall on erakordselt rikkaliku ajalooga tänaseks suurepäraselt restaureeritud üks kaunimaid mõisaarhitektuuri pärle Eestis. Loss ja valdused on alates 16. sajandist kuulunud paljudele aadlisuguvõsadele, kuni 1827. aastal ostis selle kindraladjutant krahv Aleksander Benckendorff ning lasi ehitada praeguse uhke lossihoone Keila-Joa kose kõrgele kaldale.

Pärimusliini pidi läks loss 1869. aastal vürstinna Maria Volkonskajale, kelle pere liikmed olid ka viimased pärusmõisa omanikud. Nende aastate jooksul toimusid lossis tihti suurepärased kontserdiõhtud, kus esinejateks olid tippmuusikud Euroopa lavadelt ning mida nautisid kuulsad külalised üle kogu Euroopa. Ka Vene tsaaririigi hümn sai esmakordselt ette kantud just selle lossi saalis, mille avamisel 1833 viibis ka tsaar Nikolai I isiklikult.

Alates 1917 on lossi korduvalt rüüstatud, sealt on käinud läbi erinevad sõjaväeosad. 1993. aastal anti loss jälle Eesti välisministeeriumile, mille järel see seisis veel umbes 20 aastat kasutamata. Alates 2010 sai loss lõpuks uue omaniku ning Andrei Dvorjaninov alustas koheselt ka lossi ning lossipargi suureulatuslike renoveerimistega. Keila-Joa lossi uus, 21. sajandi ajalugu algas 8. juunil 2013, mil tähistati lossi 180. aastapäeva ning huvilistele avati osaliselt taastatud Benckendorfide ja Volkonskite lossi uksed.