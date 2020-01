Värskelt Kuldgloobusega pärjatud Renée Zellwegeri film linastub Artises

«Judy» jälgib meelelahutusmaailma legendi Judy Garlandi karjääri tema elu viimasel aastal, mil ta saabub Londonisse, et sealsele publikule kontserte andes oma täbarat rahalist seisu parandada. On 1968. aasta talv ning Judy, olles raske südamega jätnud lapsed isa hoolde, teeb tõsiseid pingutusi, et õhtu õhtu järel astuda üles ülimenukas klubis The Talk of the Town, kus tema etendused on välja müüdud.