Ilmunud on Penelope Lively realistlik romaan abielust

Kui maastikuajaloolane Glyn Peters leiab kogemata foto, millel on jäädvustatud tema varalahkunud naine hoidmas käest kinni teisel mehel, kukub kokku tema senine arusaam minevikust, koos veedetud aastatest ja abielust. Ajaloolasena on Glyni ülesanne lugeda minevikku, nüüd on ta sunnitud professionaalseid uurimisoskusi rakendama enda isikliku ajaloo tõlgendamiseks.

Lively esimene romaan täiskasvanutele oli Bookeri auhinna kandidaadiks esitatud „The Road to Lichfield“ (1977). Sellele järgnesid Kunstide Nõukogu riikliku raamatuauhinna võitnud „Treasures of Time“ (1979), ja „Judgement Day“ (1980). Romaan „According to Mark“ (1984) esitati samuti Bookeri auhinna kandidaadiks. Penelope Lively pälvis lõpuks Bookeri auhinna romaani eest „Moon Tiger“ (1987, eesti keeles ilmus see Valda Raua tõlkes 1991. aastal pealkirjaga „Kuutiiger“).