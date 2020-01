Ugala teatris jagati kolleegipreemiaid

Õhtu oodatuimaks osaks kujunes kolleegipreemiate üleandmine, millega jagati tunnustust möödunud aasta parimatele ning mille saajad selgusid tavapärasel majasisesel hääletusel.

Parima lavastaja tunnustus kuulus Andres Noormetsale (lavastused „Surmkindlad asjad siin elus“, „Ruth“ ja „Lotomiljonärid“).

Parima meesnäitleja tunnustuse pälvis Aarne Soro (rollid lavastustes „Surmkindlad asjad siin elus“, „Etturid“ ja „Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus“).

Parimaks naisnäitlejaks valisid kolleegid Laura Kalle (rollid lavastustes „Once“, „Etturid“, „Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus“ ja „Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi“).

Eripreemia „Särav suts“, mis antakse välja eriliselt meeldejääva kõrvalosa, väikerolli või muu lavalise ülesastumise eest, sai Martin Mill (rollid lavastustes „Etturid“, „Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus“ ja „Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi“).

Parim kujundaja oli kolleegide hinnangul Peeter Konovalov, kes lõi muusika lavastusele „Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi“ ja oli muusikali „Once“ muusikajuht.

Parima lavastusala töötajana soovis teatrikollektiiv tunnustada butafoor-dekoraatorit Taimi Põlmet ning kolmandat aastata järjest valiti parimaks maja töötajaks teenindusjuht Eleri Helimets.

Südamega tehtud töö eest pälvis kolleegide tunnustuse Ugala teatri korraldusjuht Heigo Teder, kellele see oli viimase kuue aasta jooksul kuuendaks tunnustuseks.

Parimaks uueks tulijaks tunnistasid kolleegid Ugala teatri uue loomingulise juhi Tanel Jonase.

Trupijuht Karl Kena jagas tunnustust enim etendusi andnud mees- ja naisnäitlejale, kelleks olid 2019. aastal Tarvo Vridolin (109 etendust) ja Jaana Kena (106 etendust).

Ugala teatri juhtkond soovis omakorda tunnustada eripreemiaga trupijuht Karl Kena ennastsalgava, täpse, pühendunud ja alati kõiki osapooli keskpõrandale kokku toovate lahenduste otsimise ja leidmise eest.