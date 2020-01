Anna Hints võitis Madridi indifilmide festivalil parima režisööri auhinna

Kuigi festival on alles nooruke indifilmide festival, oli osalemas 86 maalt kokku 2352 filmi. Auhindu anti seekordsel festivalil kümnes kategoorias. Festivali korraldusprintsiibiks on igakuised selektsioonid ning kord aastas aset leidev pidulik auhinnatseremoonia detsembris.

Anna Hints FOTO: Kaupo Kikkas

Anna Hintsi lühifilm "Jää" on valitud seni juba 95 festivalile, neist 90 festivalil on film olnud võistlusprogrammis. Hetkel on "Jää" võitnud juba 14 auhinda üle maailma, Prantsusmaalt, Argentiinast, Kanadast, Belgiast, Indiast, Itaaliast, Eestist, Argentiinast, Norrast, USAst, Rumeeniast, Hispaaniast. Sealhulgas valiti "Jää" parimaks lühifilmiks 2018. aasta Eesti Filmi- ja Teleauhindade galal.

Lisaks parima režissööri auhinnale on "Jää" festivalidelt saanud tunnustust nii kaameratöö, muusika, helikujunduse kui ka montaaži eest. "Jää" operaator on Tõnis Tuuga, helilooja Romain Trouillet, monteerija Marion Koppel, helikujundajad Rémi Durel ning Julie Tribout. "Jää" on Eesti, Prantsusmaa ja Luksemburgi koostööfilm, produtsendid Eero Talvistu (Exitfilm), Emilie Dubois ja Olivier Berlemont (Origine Films) ning Raoul Nadalet (Antevita Films).

"Jää" on filmitud täielikult jäätunud merel Põhja-Soomes, kuna Eestis polnud võtete ajal talvel jääteed. Filmis mängivad isa ja poega Mait Malmsten ja näitleja Indrek Ojari poeg Aksel Ojari.

Režissöör Anna Hints: “Minult on vahel küsitud, miks ma nii palju surma peale mõtlen. Mul on jällegi tunne, et Läänes mõeldakse surma peale liiga vähe, elame just kui igavesti, kasutame loodusressursse just kui lõppematut vara ning tarbime inimsuhteid arvestamata, et iga hetk võib “jää” me jalge all puruneda. Surmateraviku paistel saab aga selgeks, mis väärtused tegelikult olulised on.”

Anna Hintsile on "Jää" esimene lühimängufilm peale Balti Filmi- ja Meediakooli režii eriala lõpetamist. Anna on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikoolis fotograafia erialal ning olnud tegev kaasaegses kunstis. Anna teeb muusikat naistrios Eeter, kellega loodi muusika filmile "Tuulte tahutud maa", mis pälvis parima filmimuusika nominatsioon 2019. aasta EFTA-l. Anna on ka üks kuuest naissoost režissöörist, kellega koos valmis Eesti Vabariik 100 raames dokumentaalfilm "Juured".

Hetkel filmib Anna Hints oma esimest täispikka dokumentaalfilmi, mis valmib samamoodi koostöös Prantsusmaaga. Valmiv dokumentaalfilm seob Lõuna-Eesti erilise suitsusaunakultuuri, looduse ja naiste väga isiklikud pihtimused.

“Valisin fookuseks just naised, sest naised on läbi aastasadade suitsusaunas sünnitanud, ravitsenud, surnuid pesnud. Suitsusaun on väga eriline paik nii vaimselt kui ka kinematograafiliselt,” kommenteerib režissöör filmi valmimise protsessi.