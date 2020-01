Tasuta kontsert Arvo Pärdi teoste ja Hollywoodi filmimuusikaga

Esitamisele tulevad Arvo Pärdi tuntud ja armastatud teosed „Fratres“ ja „Cantus Benjamin Britteni mälestuseks”. Mõlemas on kuulaja jaoks äratuntav heliloojale omane tintinnabuli-muusika ning need on Arvo Pärdi loomingust maailma kontserdilavadel ühed kõige rohkem mängitavad teosed.