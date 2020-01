Eesti Muusikaauhinnad 2020: selgusid Aasta Klassikaalbumi nominendid

Aasta Klassikaalbumi žanrikategooriate kandidaatide nimekiri koostati Eesti Muusikanõukogu liikmete esitatud ettepanekute alusel. Kategooria sisaldab žanrikategooriaid, milleks on kammermuusika, sümfooniline- või lavamuusika, koorimuusika ja eesti helilooming.

Erinevatest valdkonna ekspertidest koosnenud žürii valis esitatud albumite põhjal parimad. Iga žanrikategooria parim pälvis nominatsiooni ja just nende seast valitakse Aasta Klassikaalbum. Albumite kuulamine ja hindamine toimus läbi Eesti Muusikaauhindade häälestussüsteemi.

Aasta Klassikaalbum 2020 nominendid on:

Heino Eller (1887–1970) on üks tähtsamaid eesti heliloojaid ja tänase eesti muusika üks teerajajatest. Tema loomingu põhirõhk oli instrumentaalmuusikal ja teda peetakse eesti sümfoonilise ja kammermuusika rajajaks. Rahvusvahelise kuulsuse saavutasid eelkõige tema sümfoonilised teosed. Oma teostes töötles ta traditsioonilisi eesti elemente ja rahvaviise, kuid lasi end inspireerida ka impressionismist, ekspressionismist ja teistest 20. sajandi muusikavooludest. Peale selle mõjutasid teda eriti Frédéric Chopin, Edvard Grieg ja Jean Sibelius, keda ta noore mehena ka ise kohtas. Üks Elleri õpilasi oli Arvo Pärt. Elleri orkestrimuusikas moodustavad eredaima osa looduspilte ja ekspressionistlikke meeleolusid kajastavad väikevormid – sümfoonilised pildid ja poeemid.

Ferenc Liszt Via Crucis / Arvo Pärt Sacred Choral Works

„Via crucis“ („Ristitee“) on Ferenc Liszti loomingus eriline teos, mis kujutab Jeesuse ristiteekonda läbi 14 peatuse, mida peegeldatakse muusikas äärmise ekspressiivsuse ja suure sisemise rahuga. Kaspars Putniņši sõnul on tegemist ainulaadse teosega, mis eristub oluliselt Liszti muust loomingust. „Via crucises“ on klaveril eriline kandev solistiroll, mida esitab Kalle Randalu.