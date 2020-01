Artur Rinne ja Jürgen Rooste uus muusikavideo sündis laudas

"Ajarändur" on lugu laulikust, kes käis tulevikus vaatamas, kuidas eestlastel elu kulgeb. Nagu laulust kuulda võib, läheb eesti rahval ikkagi hästi. "Ajarändur" on innustatud vanadest regivärsilistest tekstidest – sisaldab ka otseseid laene – ning tublist eesti rahvast. Teksti autor on kirjanik ja luuletaja Jürgen Rooste, esitajad Artur Rinne, Asko-Romé Altsoo ja Marju Varblane.