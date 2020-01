Edith Sepp: täna näeb kuidas «Tõel ja õigusel» läheb, aga olümpiavõit on põhimõtteliselt juba käes

Maailmas tehakse sadu ja sadu filme, mis põhimõtteliselt võiksid konkureerida Oscarile kategoorias, kus on «Tõde ja õigus».

92. riiki esitasid sellesse konkurentsi tänavu oma filmid.

«Ma arvan, et Ivo (Felt, filmi produtsent) ja Tanel (Toom, filmi režissöör) nõustuvad minuga, et see (juba saavutatu) on peaaegu nagu olümpiavõit – sinna kümne sekka saamine,» ütles Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp KUKU raadio saates «Neeme Raud. Siin».

«See oli üllatus, aga see oli ka väga suur võit meie jaoks. Jälle me tõusime nähtavaks. Kõik kohe vaatasidki, et mis te seal Eestis siis teete või kuidas meie seda filmi pole näinud. Hästi palju küsimusi hakati kohe esitama pärast esivalikusse sattumist. Selles mõttes, jah, muidugi, see on juba olümpiavõit.»

Sepp räägib saates ka sellest kas Tanel Toomil, kes juba pälvis oma Londoni õpingute aegse lühifilmi «Pihtimus» eest nn. tudengi Oscari ja kandideeris sama filmiga ka suurte Oscarite lõppvoorus, on tõesti mingi «Oscari-puudutus» – USA Filmiakadeemiale meeldiv käekiri -, et Hollywoodis tema töid sel moel tähele pannakse. «Tanel on filmitegijana erakordselt põhjalik,» ütles Sepp.

Kui Toom Oscarite karuselli 2011. aastal tiirles, soovitati talle soovitati B, C kategooriate filmide tegemiseks pakkumisi vastu mitte võtta - neid Oscarite lõppvooru jõudjatele tavapäraselt kohe tehakse -, vaid oodata ja teha oma järgmine suur film. «Tõde ja õigus» ongi Toomi esimene suurem film.

Oscari nominendid tehakse täna teatavaks kell 15.18 Eesti aja järgi.

Oscarite tseremoonia Los Angeleses toimub 9. veebruaril.