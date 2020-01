Kurb: «Tõde ja õigust» ei valitud Oscari nominendiks

Kampaania hõlmab filmi tutvustamist akadeemia liikmetele, linastuste korraldamist ning muidugi otsustajatega kohtumist. «Pärast linastust on inimesed mitmel korral just nii öelnudki, et see on väga universaalne lugu. Nende jaoks pole seal ju Tammsaare või eestlastega midagi pistmist,» meenutas Toom Ameerika linastuskogemusi.

«Tõel ja õigusel» pole ette näidata auhindu teistelt rahvusvahelistelt filmifestivalidelt, aga just seda on peetud Oscari-konkurentsis kõrgele kohale pääsemisel soodustavaks teguriks. Samuti ei nomineeritud filmi Oscaritele eelnenud Kuldgloobustele. Kuid nn viimasel hetkel andis Los Angelese väliskorrespondente koondav rahvusvaheline pressiakadeemia filmile oma auhinna Satellite Award.

Kuna akadeemia liikmed on ise filmitegijad, oskavad nad filme vaadata selliste nurkade alt, mida tavaline kinokülastaja tähele ei pane. Nominente valivad oma ala asjatundjad: režissöörid režissööre, näitlejad näitlejaid jne. «Minu jaoks on väga põnev, kui filmi vaatavad teised tegijad ja need pole ju mitte kõige suvalisemad tegelased,» rääkis Toom. «Küsitakse, kui palju filmimine aega võttis, sest nad näevad, kui palju on filmis erinevaid aastaaegu. Keskkond muutub ning hooneid tuleb juurde, seega on põhjust kahtlustada, et ühe aastaga pole seda võimalik ära filmida.»

Küsimuste laad sõltub sellest, kes on saalis. «Mõni helirežissöör võib küsida, palju te näiteks ADRi [Additional Dialog Recording, filmidialoogi ülesalvestamine järeltöötluses, et tekst oleks selgem – toim] kasutasite. Et heli oli päris hästi miksitud, kas selles stseenis tegite seda või seda… peened tehnilised küsimused. Küsimused võivad nii spetsiifiliseks minna, et uuritakse, millist optikat kasutasime. Aga põhiliselt uuritakse, kaua filmimine aega võttis ja kaua ma stsenaariumit kirjutasin,» ütles režissöör.

Oscari-kampaania kogemustega produtsent Felt on sama meelt: «Filmiakadeemia liikmed oskavad hinnata filmitegemise nüansse. Nad oskavad näha tugeva loo ja hea režissuuri kõrval ka häid näitlejatöid, head operaatoritööd, Rein Kotov on palju kiita saanud. Esile on toodud ka muusikat ja filmi heli (helilooja Mihkel Zilmer – H. A.), montaaži, kunstniku tööd, grimmi ja kostüümi. Kui mõnel pool antakse lihtsalt hinnanguid, kas film on hea või halb, siis seal on inimesed, kes on eluaeg filmide sees olnud, nad analüüsivad neid ning oskavad leida ka tehnilisemaid nüansse. Tanel on palju pai saanud.»