Arvo Pärdi lastelaulude tekstid jõudsid punktkirja

Arvo Pärdi varases loomingus leidub mitmeid lastelaule, mis on kirjutatud ajavahemikul 1956–1970 enamasti näidenditele ja multifilmidele. Kõik punktkirjas laulutekstid pärinevad heliplaadilt «Lapsepõlve lood», mille keskus koos Eesti Rahvusringhäälingu ning Raadio Laste Laulustuudioga 2015. aastal välja andis. Koos laulusõnadega said lapsed kuulamiseks kaasa ka lauludega CD.

«See väljaanne Arvo Pärdi Keskuselt on ainulaadne, sest tekstiraamatut saab lisaks laulude õppimisele kasutada ka kirjanduse tundides õppematerjalina. Pimekirja trükistel on mitmed eripärad: nad on formaadilt suuremad, paksu paberi peale trükitud, et punktkiri reljeefsena esile tuua. Raamat on laua peal kahe käe sõrmitsemise abil lugemiseks,» selgitas raamatu valmimisele kaasa aidanud lastekirurg Ann Paal.