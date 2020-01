Uued lasteraamatud ei jõua müügiedetabelisse

Anu Aun usub, et tema raamatu edule on kaasa aidanud ka film, mis pole aga raamatu populaarsuse ainus põhjus: «Võib-olla see lugu lihtsalt kõnetab inimesi seetõttu, et kusagil sisimas me kõik unistame sellisest maailmast, kus üksteisest ja loodusest hoolimine on rahamägedest tähtsam.»