Sõltumatu Tantsu Lava alustab 2020. aastat Ursel Tilga ja Rudolf von Labani liikumiste tutvustamistega

18. jaanuaril alustab Sõltumatu Tantsu Lava kevadhooaja töötubadega. Esimesena ootame kõiki liikumise töötuppa «Avastusretk», mida viib läbi STL-i ja Paide teatri koostöö lavastuse «Between Dreams and Drowning» üks loojatest Ursel Tilk. Ursel on Paide teatri näitleja ja ei oma tantsulist kõrgharidust. Oma loomingulises töös on Ursel puutunud kokku erinevate füüsiliste distsipliinidega, näiteks osales ta hooajal 2017/2018 Belgia teatrikompanii Troubleyn/Jan Fabre töös.