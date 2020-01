Barbi Pilvre peab Kumus loengu naise kujutamisest meedias

Oma lähenemises on Pilvre sotsiaalkonstruktsionistlik ja lähtub feministlikust vaatepunktist. Pilvre näitab, et tegelikkuse ja meediasisu omavahelise suhte taustal mängivad tähtsat rolli eeskätt ajakirjanduslikud valikud, mis olenevad kohalikust ajakirjanduskultuurist, toimetuse koosseisust ja ajakirjanike maailmavaatest, kommertssurvest meediale ning laiema auditooriumi ootustest. Pilvre tõdeb, et alternatiivses meedias on võimalikud teistsugused naiste representeerimise viisid kui peavoolumeedias.