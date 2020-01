Aasta Muusik 2019 on Kadri Voorand

Aasta muusiku aunimetuse saab muusik, kelle loomingulised saavutused on edendanud Eesti muusikakultuuri ja kes on teinud koostööd Eesti Rahvusringhäälinguga.

Kadri Voorand hindab saadud tunnustust kõrgelt: «Eesti muusika on kirev ja inspireeriv. Tahaksin aasta muusikutena esile tõsta veel nii palju teisi, kes on mulle kindlasti andnud rohkemgi, kui enesele teadvustan.»

2019. aastal Presidendi Noore Kultuuritegija preemia pälvinud Kadri Voorand on vokalist, pianist ja helilooja, kelle looming viib pealtnäha ühest äärmusest teise. Näiteks on Voorand musitseerinud hiljuti Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga, loonud muusika Priit Tenderi joonisfilmile «Orpheus», teinud koostööd erinevate artistidega nagu Anthony Branker, NOËP, Rein Rannap, Erki Pärnoja jt. Eesti Filharmoonia Kammerkoorile on ta komponeerinud suurvormi «Laineile end kingin».

Voorandil on ilmunud seitse albumit, millest kolm on pälvinud auhinna Eesti Muusikaauhindadel. Teda on tunnustatud Aasta Naisartisti, Aasta Jazzmuusiku ja Noore Jazzitalendi tiitlitega. Tänavustel Eesti Muusikaauhindadel on Voorand nomineeritud Aasta albumi ning Aasta Jazzalbumi kategoorias, Eesti Kooriühingu poolt on ta nomineeritud Aasta Koorihelilooja tiitlile (tiitli on ta pälvinud ka 2017. aastal).