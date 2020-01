Ivar Põllu ja Märt Avandi teevad koos teatrit

Lavastaja Ivar Põllu sõnul on "Anne lahkub Annelinnast” päris uus näidend, kirjutatud just Maarja Mitt-Pichenile ja Märt Avandile.

“Ma ei tea, kui hästi selle teema avamine mul õnnestus, aga näidend ise sai minu jaoks uudne. Mõlemad näitlejad mängivad ühte rolli, algusest lõpuni. Kogu tegevus toimub samas ruumis ja piiratud aja jooksul, ajahüpeteta. Nemad seal laval teavad üksteisest peaaegu kõike, aga publiku jaoks on see, mis tegelikult toimub, segasem. Nii et tõeline väljakutse, heas mõttes tõeliselt vanamoodne näidend, Uue Teatri kontekstis väga metsik. Nii et võiks olla huvitav lavastada ja huvitav mängida ja huvitav vaadata.”