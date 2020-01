Tallinnas näeb pöörast, ülepakutud ja lõbusat lava-show’d

„„Heavy Metal Rules“ on täiuslik fraas kirjeldamaks, kuidas me end tunneme,“ selgitab trummar Stix. „See ei ole lihtsalt muusika, see on elustiil. Meil on olnud võimalus tekitada endale keskkond, kus kõik on lubatud ning igasugused piirid puuduvad. Meelega surume neid piire, sest meile meeldib seda teha. Ja tänapäeval on inimesed sellele avatud, sest kõik on liiga poliitiliselt korrektne. Arvan, et oleme ühiskonna jaoks kui viimane kindlus, kuhu inimesed saavad pöörduda, et oma sisemine friik välja lasta. Päris kindlasti oleme selle fucking planeedi kõige tõetruum ja ausam bänd.“