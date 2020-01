Iraani režissöör teeb Tallinnas meistriklassi

Mehrdad Oskouei filme on näidatud üle maailma sadadel festivalidel ning tema filmid on võitnud mitmekümneid auhindu. Oskouei viimane teos «Päikeseta varjud» oli 2019. novembris toimunud maailma suurima dokumentaalfilmide festivali IDFA avafilmiks ning võitis samas ka parima režissööri preemia. Filmi näeb koos autori kommentaaridega Tallinnas laupäeval kinos Artis.

«Mehrdad Oskouei on ääretult huvitav ja selge omanäolise empaatilise käekirjaga parimas eas dokumentalist-lugudevestja. Tema filmid on kui aken Iraani ühiskonna paremaks mõistmiseks,» kommenteerib Oskouei loomingut festivali kunstiline juht Kaarel Kuurmaa. «Oskouei leidlikes filmides segunevad iidse pärsia kultuuri aastasadade pikkused traditsioonid tänapäevaste sotsiaalselt teravate teemadega. Vaatamata esmatasandil raskelt näivaile teemadele suudab ta oma filmidesse alati panna üllatavalt suure annuse helgust ja kergust. Missuguse meetodiga tal see õnnestub, saab kuulda juba tema meistriklassis ja filmilinastustel.»