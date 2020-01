Eesti Rahvusballett kuulutas välja uued solistid

„Mul on hea meel õnnitleda Eesti Rahvusballeti uusi soliste! Andrea Fabbri on publikut liigutanud suurepäraste emotsionaalsete rollidega. Samuti on Ketlin Oja astunud julgelt vastu suurtele osatäitmistele ning teinud seda kogu hingest ja täieliku pühendumusega. Francesco Piccinin on tantsija, kes on silmapaistvalt arenenud ning teinud oma esimesed edukad ülesastumised Printsi rollis. Laura Maya on sirgunud meie artistide seast lühikese aja jooksul väga mitmekülgseks solistiks, kes suudab mõjuvalt tantsida nii klassikalistes kui ka jutustavates ballettides. John Rhys Halliwelli hindan kõrgelt eeskätt puhta tantsutehnika poolest,“ sõnab Looris.