Jaan Krossi teoste eestikeelsed esmatrükid on näitusel väljas

Väljapaneku vanim trükis on Jaan Krossi ja Alma Vaarmani koos kirjutatud uurimus Tallinna proletaarse teatri ajaloost (1957), mis ilmselt enamikule tänapäeva Krossi-lugejaist tundmatu oopus. Näitusel on nii Krossi luulekogud, jutustused, romaanid, kriitika- ja kõnedekogumikud, Tartu ülikooli professorina peetud loengute köide, memuaarid, kahasse Ellen Niiduga kirjutatud reisiraamat ja kuuldemäng, kui ka haruldusi raamatukogu Baltika kogust: 1970. aastal kirjutatud libreto Eduard Tubina ooperile „Reigi õpetaja“ (Aino Kallase jutustuse alusel) ning 1974. aastal Kanadas ja USAs toimunud Jaan Krossi ja Ellen Niidu ringreisi esinemiskava väliseestlaste keskustes. Kuid Jaan Krossi rikkalikku ja suurepärast tõlketööd esindab näitusel ainsana 1772. aastal Tallinnas trükitud B. Fr. Daeveli saksakeelse ülistusluuletuse „Gutenberg“ ümberpanek, mis ilmus eesti keeles 1969. aastal bibliofiilse väljaandena vaid 300 eksemplaris. Ka see trükis asub Baltika osakonnas. Kõiki näitusel olevaid raamatuid saab aga loomulikult laenutada.