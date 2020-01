Vaata uue Eesti mängufilmi «Rain» treilerit!

Režisöör Janno Jürgensi sõnul räägib «Rain» julgusest hoolida: «Filmis näeme igasuguseid mehi ja tegeleme meheks olemise aspektidega erinevate nurkade alt, läbi erinevate põlvkondade. Mul on tunne, et õhtu lõppedes, millest me aru peaks saama, on see, et tõeline meheks olemine tähendab seda, et me oskame ja julgeme välja näidata seda, mida me tunneme. Julgeme teineteisele ausalt ja tingimusteta silma vaadata. Sõbrale käe õlale panna. Öelda, kui on hästi. Andestada. Armastada.»