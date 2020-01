Eesti kunstnike andmebaas on avatud kõigile huvilistele

Pidevalt täieneva nimekirja töötab välja ekspertkomisjon. Hetkel leiab andmebaasist 40 kunstnikku, plaan on see number lähiaastatel kasvatada umbes kolmekordseks.

Kunstnike profiilidelt leiab spetsiaalselt andmebaasi jaoks koostatud biograafia, valiku olulisematest viimase aja näitutest ja teostest ning viited lisainfo saamiseks. Selle eesmärk on anda ülevaade hetkel tegutsevatest Eesti kunstnikest, tulevikus ka kuraatoritest ja kriitikutest. Kunstnike andmebaas on tööriist väliskuraatoritele ja mugav portaal Eesti kunstiprofessionaalidele, teadustöötegijatele, (üli)koolidele ja kunstisõpradele, kes soovivad teha tutvust oluliste Eestis tegutsevate kunstnike, kuraatorite ja kriitikutega.

Kunstnikule tähendab andmebaasis olemine nähtavuse kasvu ja võimalust jõuda rohkemate (välis)kontaktideni – seda ka nende kunstnike jaoks, kel ei ole kodulehte või galeriid. Ühtlasi on andmebaas ajastu dokument või lehekülg kaasaegse kunsti ajaloo õpikust, spetsiaalselt selle jaoks kirjutatud tekste saavad vabavarana kasutada üliõpilased, teadustöö tegijad, ajakirjanikud, kuraatorid, galeristid. Kõik biograafiad on keeletoimetatud ja need on kunstnikega kinnitatud.