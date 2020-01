Vaata, kui palju inimesi käis vaatamas filmi «Fred Jüssi. Olemise ilu»

Fred Jüssi on loodusfilosoof, kes seistes looduse ja kultuuri ristteel on sügavalt läbi tunnetanud inimeseks olemise põhiküsimused. Praeguses maailmas räägitakse nii palju edukusest ja töörabamisest. See film on viljakast mittemidagitegemisest.

«Üks Fred Jüssi soovist oli, kui me filmi tegema hakkasime, et peategelaseks oleks Eesti Loodus. Ja nii selle filmi puhul ka on. Tegelased on nii Fred kui ka loodus. Ja mul on väga hea meel, et operaatoriks tuli Joosep Matjus, kelle 2018. aastal valminud filmi "Tuulte tahutud maa" (mis kogus avanädalavahetusel 4036 vaatajat) kõik mäletavad,» kommenteerib filmi režissöör Jaan Tootsen.