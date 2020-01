Kanuti Gildi SAALis toimub vestlusring vägivalla teemal

Millest me räägime kui räägime vägivallast? Hiljuti esietendus Kanuti Gildi SAALis Emer Värgi debüütlavastus «You Will See So Many Pretty Things», mis kujutab laval lähisuhtevägivalda ning millest järelmina jäid resoneeruma nii arvustustes kui ka vestlusringis kunstnikuga erinevate inimeste vaatepunktid kas, kuidas ja miks peaks kunstis kujutama vägivalda.