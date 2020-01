Kultuuriminister ei pidanud vajalikuks Vana Baskini Teatri tegevust toetada

Asjaolu, et Vana Baskini Teater ei saanud rahastust Kultuuriministeeriumi taotlusvoorust, ei tähenda, et teater ei saaks tegutseda või oma rohkearvulist publikut Eesti eri paigus rõõmustada. Eestis tegutseb peaaegu poolsada suuremat või väiksemat erateatrit ning tegevustoetust saab neist 2020. aastal 11 teatrit. Arvestades, et Vana Baskini Teatri puhul on oluline väärtus just regionaalsus, on sobiv riigieelarveline rahastamise allikas näiteks Rahvakultuuri Keskuse taotlusvoor «Teater maal», kust teater on rahastust ka saanud.