Tartus alustab uus filmikohtumiste sari

Eesti vanim teater Vanemuine ning väärtfilmikino Tartu Elektriteater tulevad sel aastal välja kohtumiste sarjaga “Vanemuise näitlejad kinolinal”. Sarja raames saab kord kuus vaadata mõnd filmi, milles on meeldejääva peaosa teinud praegune Vanemuise draamanäitleja. Pärast ühist filmivaatamist on vaatajatel võimalus selle näitlejaga kohtuda, kuulata kaadri taha jäänud juhtumuste meenutusi ning esitada omapoolseid küsimusi.

Mitmed Vanemuise näitlejad on teinud suuri ja olulisi filmirolle. Ekraanile jõuavad nii uuemad kui aastaid tagasi valminud filmid ning eesti filmide kõrval on kavas ka teiste riikide stuudiotes valminud linalugusid. Pole võimatu, et sarja raames toimub ka mõni esilinastus.