Vene Teatri esietendus “Parun Münchhauseni seiklused“

“Parun on inimene, kes lahendab kõiki probleeme ebatavalisel viisil. Sealjuures on tulemus reeglina ootamatu mitte ainult kõrvaltvaatajatele, vaid ka parunile endale. Ta eirab üldtuntud seisukohti. Kui talle öeldakse, et üks või teine asi ei ole võimalik, tõestab ta mängleva kergusega vastupidist. Kui meil ei ole kogemusi ega teadmisi mõne konkreetse probleemi lahendamiseks, siis see kas jääb lahendamata või me võtame kasutusele, nii nagu parun Münchhausen, erakordsed meetmed, mis võimaldavad saavutada esmapilgul võimatuna näivat tulemust. Tihti osutuvad sellised “võimatud“ lahendused kõige arukamateks. Vahel tuleb konflikti lahendamise nimel lihtsalt osata taganeda,“ räägib lavastaja Daniil Zandberg.