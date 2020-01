Kais avatakse Norra kunstniku monumentaalne valgusinstallatsioon

Senstadi spetsiaalselt Kai näitusesaali jaoks loodud valgusskulptuur kutsub vaataja kogema heli ja valguse sügavalt ruumitaju muutvat mõju. Kunstnik eelistab oma loomingus kasutada neoonvalgust, mis on LED valgusega võrreldes unikaalselt helendav ning vaataja aistinguid mõjutav. Üks suurimaid siseruumi jaoks loodud teoseid Senstadi senises praktikas on üheaegselt monument ja maatriks – ulatuslik valgusväli, mida saab kogeda sellesse sisenedes. Endises allveelaevatehases tegutseva Kai kunstikeskuse 6-meetrise kaarja laega ruum on täidetud kõrgel lainepikkusel kiirgusega, mis tekitab inimese silmas valgusaistingu.

«Kui Kai programmijuht Karin Laansoo tegi mulle ettepaneku luua uus valgusinstallatsioon, inspireeris mind väga selline usaldus minu kunstnikupraktika vastu ja võimalus luua midagi täiesti uut äsjaavatud kunstikeskuse jaoks. Kunstniku jaoks on see suurepärane võimalus teostada oma visioon niivõrd suurel skaalal ja unikaalse ajalooga paigas,» räägib Senstad. Tegu on ühe suurima neoonvalguse installatsiooniga maailmas.

Norrast pärit New Yorgis resideeruv kunstnik Anne Katrine Senstad on õppinud Parsonsi disainikoolis ja The New Schoolis New Yorgis. Tema praktika keskendub inimese tajudele seoses valguse, heli ja värviga. Senstadi teoseid on näidatud üle maailma, näiteks Pompidou keskuses Pariisis ja He Xiangningi kunstimuuseumis Shenzenis, ning tema teosed on Metropolitani ja Whitney muuseumi kogudes.