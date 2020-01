Rahvusooperis Estonia tuuakse lavale operett «Krahv Luxemburg»

Franz Lehár kuulus 20. sajandi armastatumate operetiheliloojate hulka, samas on tema «Krahv Luxemburg» on meelelahutusliku suunitlusega. Opereti haaravad valsi- ja polkameloodiad vahelduvad kaunite ballaadidega ning need on publikule rõõmu valmistanud juba enam kui 100 aastat.