Algab loengusari «Tallinna lood ja legendid»

Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi tornide ja käikudekompleks on üks Tallinna tihedamini lugudega «asustatud» alasid: neid on siinsete paikade külge kinnistunud alates linna varastest sajanditest kuni nõukogude perioodi pungikangelaste ja taasiseseisvumiseni välja.

«Käsitlen korra ja kaose küsimust erinevatest rakurssidest – kuidas linnaehitust mõjutavad majanduslikud ja kultuurilised jõud üksteist mõjutavad, üksteisega põrkuvad ja üksteisega sulanduvad; millistes suhetes on omavahel funktsioonid ja tähendused, kuidas oleviku perspektiivist on ülekaalus funktsioonid, aga mineviku perspektiivist tähendused. Ja kuidas kaose ja korra põimumine on ka täiesti ruumiline – kuidas tänavavõrgustik on näiteks loodusliku rannajoonega või koduse raamatukoguga paralleelne nähtus.»