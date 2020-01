Galerii. Avati rühmanäitus «Tasakaaluviivitus»

Rahvusvahelisel rühmanäitusel eksponeeritud kunstnikufilmide karaktereid ja olukordi ühendab püsiv püüdlus tasakaalu saavutamisele. Jälgimise all on keha ja liikuvus, tasakaalu kaotamise ja leidmise vahepealne olek. Tegevusi saadab otsingu seisund, tulemusteta järgus viibimise meeleolu.

Teostes kujutatud tehnikate, rütmide ja võtete juures on oluline just momentum – hoog või inerts, mis võib tähendada ühtaegu nii kaotust kui ka millegi algust, jõu proovilepanekut, järjepidevat kasvamist. See on tung võidelda, kuid mitte tingimata alistades vastast, vaid pigem kompides piire, mõistmaks paremini iseennast ja ka seda, kuidas olla koos, saavutada sünkroonsus.