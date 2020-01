Tallinnas tuleb Rudolf von Labanile pühendatud konverents

Labanit peetakse Euroopa modernse tantsu üheks rajajaks. Tema liikumisteooriaid on Eesti koreograafid ja tantsupedagoogid järginud nii sada aastat tagasi kui ka tänapäeval. Konverentsile on oodatud kõik, kes tunnevad huvi, tantsuajaloo ja Eesti kultuuriloo vastu. Ettekanded pakuvad uut infot ning aitavad mõtestada saja aasta eest olnut. Labani teooria kaasaegsetest käsitlustest kõneldakse kolmes loeng-töötoas. Loeng-töötoad on avatud kõigile huvilistele, tantsuoskus pole oluline.

Kava:

10.00 Ana Sánchez-Colberg. Rudolf von Labani liikumise ja ruumi analüüs. Loeng-töötuba inglise keeles. Black box.

12.00 Anne-Liis Maripuu. Rudolf von Laban ja Eesti. Loeng. Auditoorium.

12.30 Heili Einasto. Rudolf von Laban – innustaja ja õpetaja. Loeng. Auditoorium.

13.00 Anne Tamm-Kivimets ja Jaan Ulst. Rudolf von Labani liikumisteooria rakendamisest igapäevases töös. Vestlusring. Auditoorium.

15.00 Film “Taasluues Rudolf von Labani lavastust “Õõtsuv tempel”” (1922, inglise keeles). Auditoorium. Sissejuhatus Anne-Liis Maripuult.

15.00 Teet Kask. Keha teadlikkus ja Rudolf von Laban. Loeng-töötuba. Black box.

17.00 Jüri Nael. Rudolf von Labani liikumisteooria kui praktiline psühhofüüsiline tööriist. Loeng-töötuba. Black box.

Päeva modereerib Madli Pesti.

Üritust korraldavad Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühendus, Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut ja Sõltumatu Tantsu Lava.

Ana Sánchez-Colberg “Rudolf von Labani liikumise ja ruumi analüüs”

Loeng-töötuba tutvustab Labani liikumise ja ruumi teooriaid ning nendevahelisi suhteid. Vaatluse all on Labanile omane lähenemine liikumisele kui “inimlikule” fenomenile ja ruumi tähtsus ehk siis kontekst, kus liikumine toimub. Liikumine ei ole ruumi tühjale lehele “kirjutamine”, vaid see lähtub ruumis olevast inimkehast. Selline eristamine on oluline, kui soovime hinnata Labani pärandi tähtsust kaasaegses teatri- ja tantsukunstis. See on ühendav lüli Labani ning tema õpilaste Mary Wigmani, Kurt Joossi ja Tanztheateri uuendusliku žanri ning koreograafide-tantsijate Susanne Linke, Reinhild Hoffmanni ja Pina Bauschi vahel.

Ana Sánchez-Colberg on tunnustatud õppejõud, koreograaf ja tantsu-uurija. 1992. aastal kaitses doktorikraadi Labani Keskuses (nüüd Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance). Ta on töötanud õppejõuna mitmes kõrgkoolis: Trinity Laban Conservatoire, Royal Central School of Speech and Drama, University of Dance and Circus, Stockholm. Alates sellest õppeaastast töötab professorina Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rahvusvahelises kaasaegsete etenduskunstide magistriprogrammis.

Anne-Liis Maripuu “Rudolf von Laban ja Eesti”